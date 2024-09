Toma de protesta de Claudia Sheinbaum como presidenta de México: qué presidentes e invitados asisten, cuándo es y cómo ver en vivo

La ceremonia de investidura de la primera presidenta mujer de México se realizará este martes 1 de octubre a las 11 a.m ET. en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Comenzará con la lista de asistencia y la declaración de quórum del Congreso; seguirá con la lectura del Bando Solemne y el artículo 87 constitucional. La entrega de la banda presidencial está programada para la 1 p.m ET.

