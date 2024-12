Sam Altman, la mayor estrella de la IA, seguramente espera que alguien descubra cómo no destruir a la humanidad

Es difícil no sentirse encantado con Altman, que no respondió a una solicitud de comentarios. Se comporta con la tranquilidad de saber que, incluso si su tecnología destruye la economía global, estará a salvo en su búnker costero de California. (“Tengo armas, oro, yoduro de potasio, antibióticos, baterías, agua, máscaras de gas de la Fuerza de Defensa de Israel y una gran extensión de tierra en Big Sur a la que puedo volar”, le dijo a The New Yorker en 2016 ).

