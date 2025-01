Trump dice estar abierto a que Musk compre TikTok y propone un acuerdo con el Gobierno de EE.UU.

“Me reuní con los propietarios de TikTok, los grandes propietarios, no tiene valor si no obtiene un permiso. No es como si, oh, pudieras llevarte EE.UU. Todo el asunto no tiene valor sin un permiso. Vale, como, un billón de dólares. Entonces, lo que estoy pensando en decirle a alguien es cómpralo y da la mitad a los Estados Unidos de América, la mitad, y te daremos el permiso”, propuso Trump.

