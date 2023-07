Canva

Counties with the highest cancer rates in Texas

Several factors contribute to cancer rates, from personal habits and genetics to air pollution or groundwater quality in a given area. People experiencing social, economic, or environmental disadvantages are disproportionately affected by high cancer rates in certain regions—including access or barriers to early screening and care.

Cancer rates also fluctuate by jobs: Higher rates of cancer can be found among meat industry and rubber manufacturing workers, and farmers.

Stacker compiled the counties with the highest cancer rates in Texas using data from the CDC. Keep reading to see where in your state cancer cases are the most common.



Canva

#50. Lavaca County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 650.7

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 422.3



Canva

#49. Palo Pinto County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 653.6

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 475.2



Canva

#48. Burnet County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 654.1

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 437.8



Canva

#47. Burleson County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 654.7

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 442.7



Roberto Galan // Shutterstock

#46. San Jacinto County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 655.2

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 431.1



Roberto Galan // Shutterstock

#45. Camp County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 657.0

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 506.8



Canva

#44. Bandera County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 657.0

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 365.8



Canva

#43. Milam County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 658.1

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 458.6



Roberto Galan // Shutterstock

#42. Jasper County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 661.4

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 479.7



Canva

#41. Hill County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 665.8

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 465.4



Canva

#40. Hamilton County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 666.3

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 423.8



mivod // Shutterstock

#39. Van Zandt County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 667.9

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 467.0



Jacob Boomsma // Shutterstock

#38. Leon County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 668.4

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 410.1



Canva

#37. Fisher County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 679.4

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 453.0



Canva

#36. Lampasas County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 682.7

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 486.6



Canva

#35. Borden County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 688.8

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 457.4



Canva

#34. Mills County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 688.9

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 411.2



Canva

#33. Briscoe County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 690.0

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 411.9



Timothy L Barnes // Shutterstock

#32. Franklin County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 696.6

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 485.7



Roberto Galan // Shutterstock

#31. Cass County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 697.3

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 469.3



Canva

#30. Blanco County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 698.9

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 395.2



Canva

#29. Bosque County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 698.9

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 430.2



Canva

#28. Armstrong County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 700.1

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 459.2



xradiophotog // Shutterstock

#27. Clay County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 702.8

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 450.5



Canva

#26. Montague County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 704.7

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 468.4



Roberto Galan // Shutterstock

#25. San Augustine County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 707.0

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 403.1



Canva

#24. Coleman County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 707.6

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 414.1



Canva

#23. McCulloch County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 707.7

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 467.3



Canva

#22. Kimble County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 713.1

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 414.0



Canva

#21. Kerr County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 718.5

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 423.0



Canva

#20. Morris County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 725.1

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 494.6



Canva

#19. Red River County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 731.3

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 439.9



LMPark Photos // Shutterstock

#18. Henderson County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 736.1

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 487.3



Canva

#17. Rains County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 741.6

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 439.0



Canva

#16. Motley County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 748.3

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 390.3



xradiophotog // Shutterstock

#15. Hood County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 749.3

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 459.5



underworld // Shutterstock

#14. Delta County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 750.4

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 517.2



Roberto Galan // Shutterstock

#13. Trinity County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 755.7

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 451.8



Canva

#12. Foard County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 767.0

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 541.5



Canva

#11. Menard County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 768.6

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 380.3



Canva

#10. Gillespie County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 774.0

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 437.5



Canva

#9. Baylor County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 775.4

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 466.4



Canva

#8. Llano County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 779.4

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 376.7



xradiophotog // Shutterstock

#7. Wood County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 801.7

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 456.4



Canva

#6. Marion County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 813.1

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 484.9



Canva

#5. Sabine County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 813.8

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 427.9



Canva

#4. Coke County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 818.7

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 490.6



Canva

#3. Stonewall County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 837.4

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 560.2



Canva

#2. Aransas County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 846.4

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 476.4



Canva

#1. Polk County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 846.6

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 633.6