UTEP falls to Liberty, 19-8
EL PASO, Texas (KVIA) -- The Liberty Flames hand the UTEP Miners its fifth loss of the season at Sun Bowl Stadium on Wednesday.
SCORING SUMMARY:
1Q:
Ethan Vasko run for 2 yds for a TD (Jay Billingsley KICK), 7-0 LIB
2Q:
Jay Billingsley 27 yd FG GOOD, 10-0 LIB
Jay Billingsley 29 yd FG GOOD, 13-0
3Q:
Jay Billingsley 50 yd FG GOOD, 16-0 LIB
Jay Billingsley 41 yd FG GOOD, 19-0 LIB
4Q:
Skyler Locklear run for 13 yds for a TD (Josh Schuchts pass to for Two-Point Conversion), 19-8 LIB