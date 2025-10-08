Skip to Content
Sports

UTEP falls to Liberty, 19-8

Photo Courtesy: UTEP Athletics
By
Published 9:32 PM

EL PASO, Texas (KVIA) -- The Liberty Flames hand the UTEP Miners its fifth loss of the season at Sun Bowl Stadium on Wednesday.

SCORING SUMMARY:

1Q:

Ethan Vasko run for 2 yds for a TD (Jay Billingsley KICK), 7-0 LIB

2Q:

Jay Billingsley 27 yd FG GOOD, 10-0 LIB

Jay Billingsley 29 yd FG GOOD, 13-0

3Q:

Jay Billingsley 50 yd FG GOOD, 16-0 LIB

Jay Billingsley 41 yd FG GOOD, 19-0 LIB

4Q:

Skyler Locklear run for 13 yds for a TD (Josh Schuchts pass to for Two-Point Conversion), 19-8 LIB

Author Profile Photo

Bea Martinez

