UTEP falls to Missouri State, 38-24

UTEP Athletics
By
New
Published 5:04 PM

SPRINGFIELD, Missouri (KVIA) — The UTEP Miners fall on the road against the Missouri State Bear on Saturday.

SCORING SUMMARY

1Q:

S. Lawrence run for 10 yds, for a TD (Y. Obeid KICK)

Y. Obeid 29 yd FG GOOD

2Q: 

J. Clark pass to J. Askren for 9 yds, for a TD (Y. Obeid KICK)

S. Locklear run for 1 yd, for a TD (C. Arreola KICK)

J. Clark pass to J. Askren for 2 yds, for a TD (Y. Obeid KICK)

3Q: 

T. Cragun 26 yd FG GOOD

S. Locklear run for 4 yds, for a TD (C. Arreola KICK)

punt blocked by Y. Green (C. Arreola KICK)

4Q:

J. Clark pass to T. Gardner for 12 yds, for a TD (Y. Obeid

J. Clark pass to D. Luke for 3 yds, for a TD (Y. Obeid KICK)

