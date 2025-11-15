UTEP falls to Missouri State, 38-24
SPRINGFIELD, Missouri (KVIA) — The UTEP Miners fall on the road against the Missouri State Bear on Saturday.
SCORING SUMMARY
1Q:
S. Lawrence run for 10 yds, for a TD (Y. Obeid KICK)
Y. Obeid 29 yd FG GOOD
2Q:
J. Clark pass to J. Askren for 9 yds, for a TD (Y. Obeid KICK)
S. Locklear run for 1 yd, for a TD (C. Arreola KICK)
J. Clark pass to J. Askren for 2 yds, for a TD (Y. Obeid KICK)
3Q:
T. Cragun 26 yd FG GOOD
S. Locklear run for 4 yds, for a TD (C. Arreola KICK)
punt blocked by Y. Green (C. Arreola KICK)
4Q:
J. Clark pass to T. Gardner for 12 yds, for a TD (Y. Obeid
J. Clark pass to D. Luke for 3 yds, for a TD (Y. Obeid KICK)