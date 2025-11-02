11 El Paso volleyball teams advance to Area Round of UIL playoffs
EL PASO, Texas (KVIA) -- 11 El Paso high school volleyball teams will advance to the Area round of the 2025 UIL Texas playoffs.
District 1-6A:
Eastlake vs. Keller - Tuesday, Nov. 4th at Andrews High School, 1:30p.m.
District 1-6A (Division 2):
Eastwood vs. Northwest - Monday, Nov. 3rd at Greenwood High school (Midland), 6:30p.m.
Coronado vs. Southlake Carroll - Tuesday Nov. 4th at Lubbock Cooper High School, 4:30p.m.
District 1-5A:
El Paso vs. Amarillo Tascosa - Monday, Nov. 3rd at Monahans High School, 3p.m.
Chapin vs. Amarillo High - Tuesday, Nov, 4th at Seminole High School, 5:30p.m.
District 1-5A (Division 2):
Del Valle vs. Abilene Wylie - Tuesday, Nov. 4th at Fort Stockton High School, 4p.m.
Burges vs. Lubbock Cooper - Monday, Nov. 3rd at Odessa Permian High School, 4p.m.
District 1-4A:
Ysleta vs. Canyon West Plains - Monday, Nov. 3rd at Andrews High School, 1:30p.m.
Austin vs. Andrews - Tuesday, Nov. 4th at Artesia High School (New Mexico), 5:30p.m.
District 1-4A (Division 2):
Riverside vs. Canyon - Tuesday, Nov. 4th Andrews High School, 5p.m.
Fabens vs. Canyon Randall - Monday, Nov. 3rd at Seminole High School, 5p.m.