11 El Paso volleyball teams advance to Area Round of UIL playoffs

Updated
today at 8:28 PM
Published 8:24 PM

EL PASO, Texas (KVIA) -- 11 El Paso high school volleyball teams will advance to the Area round of the 2025 UIL Texas playoffs.

District 1-6A:

Eastlake vs. Keller - Tuesday, Nov. 4th at Andrews High School, 1:30p.m.

District 1-6A (Division 2):

Eastwood vs. Northwest - Monday, Nov. 3rd at Greenwood High school (Midland), 6:30p.m.

Coronado vs. Southlake Carroll - Tuesday Nov. 4th at Lubbock Cooper High School, 4:30p.m.

District 1-5A:

El Paso vs. Amarillo Tascosa - Monday, Nov. 3rd at Monahans High School, 3p.m.

Chapin vs. Amarillo High - Tuesday, Nov, 4th at Seminole High School, 5:30p.m.

District 1-5A (Division 2):

Del Valle vs. Abilene Wylie - Tuesday, Nov. 4th at Fort Stockton High School, 4p.m.

Burges vs. Lubbock Cooper - Monday, Nov. 3rd at Odessa Permian High School, 4p.m.

District 1-4A:

Ysleta vs. Canyon West Plains - Monday, Nov. 3rd at Andrews High School, 1:30p.m.

Austin vs. Andrews - Tuesday, Nov. 4th at Artesia High School (New Mexico), 5:30p.m.

District 1-4A (Division 2):

Riverside vs. Canyon - Tuesday, Nov. 4th Andrews High School, 5p.m.

Fabens vs. Canyon Randall - Monday, Nov. 3rd at Seminole High School, 5p.m.

