Un sismo de magnitud 6,2 sacude Guatemala; reportan derrumbes y daños estructurales en varias localidades

(CNN Español) — La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred) informó que por lo menos nueve localidades en el país presentan derrumbes y otras cinco locaciones reportan grietas o colapsos estructurales tras el fuerte sismo registrado la madrugada de este miércoles.

La Conred dijo que las regiones de San Pedro la Laguna, Santa Lucia Utatlán, San Marcos la Laguna, San Pablo la Laguna, San Juan la Laguna, Santa Clara la Laguna y Sololá se encuentran sin energía eléctrica.

Hasta el momento las autoridades no reportan heridos o muertos por los daños.

Un sismo de magnitud preliminar 6,2 se registró la madrugada de este miércoles en Guatemala, alrededor de la 1:12 a.m. hora local (2:12 a.m. ET), según un reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El epicentro se ubicó en Nueva Concepción, Guatemala, con una profundidad de 83,6 kilómetros, de acuerdo con el reporte.

El Servicio Sismológico Nacional de México también informó del movimiento, el cual dijo que se ubicó a 114 kilómetros al sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

