ANÁLISIS | Biden gana tiempo pero cada día pone a prueba su capacidad para mantener viva su campaña

El presidente también se vio reforzado por el apoyo del Caucus Negro del Congreso (CBC), una fuerza vital en el Caucus Demócrata de la Cámara de Representantes. Muchos de los miembros del CBC se encuentran en sólidos distritos de color azul y pueden estar bajo menos presión que los demócratas de primera línea que criticaron la actuación del presidente en el debate. El representante por Texas Marc Veasey expresó su preocupación por esos colegas vulnerables al criticar el intento de Biden de recuperarse del debate. “Lo que vi hasta ahora no me demostró que eso vaya a ser suficiente para llegar. Simplemente no creo que ese sabueso vaya a cazar”, dijo Veasey a Manu Raju de CNN. “Creo que tiene un largo camino por recorrer y creo que hay candidatos más fuertes que tendrían más probabilidades de vencer a Trump en este momento, pero si él dice que va a permanecer, (entonces) él es el candidato”, dijo Veasey.

