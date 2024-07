Hollywood le da la espalda a Biden y sus partidarios y recaudadores de fondos le piden que desista de la carrera

El director Rob Reiner compartió el artículo de opinión de Clooney el miércoles en X, escribiendo que “la democracia se enfrenta a una amenaza existencial” y que Biden “debe hacerse a un lado” para dejar paso a “alguien más joven que luche” contra Donald Trump. El cofundador de Netflix, Reed Hastings, dijo a The New York Times la semana pasada que Biden necesita “hacerse a un lado”. El creador de “LOST” Damon Lindelof escribió un artículo para Deadline, diciendo que Biden “tiene que irse” e instando a sus compañeros de Hollywood a dejar de firmar cheques hasta que se nombre a un nuevo candidato. La heredera de Disney, Abigail Disney, también afirmó que retendría sus donaciones hasta que Biden sea sustituido. Y el jefe de Endeavor, Ari Emanuel, dijo en una conferencia que estaba “molesto con los padres fundadores” por no haber puesto nunca un límite de edad a la presidencia.

