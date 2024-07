Los demócratas de la Cámara de Representantes elogian el discurso de Biden sobre el traspaso de la antorcha

En una de esas llamadas con un grupo de demócratas moderados de la Cámara de Representantes, la congresista Chrissy Houlahan, demócrata por Pensilvania, expresó a Biden su preocupación por que el presidente estuviera perdiendo terreno en su estado. En ese momento, el presidente replicó, sugiriendo que no lo creía, lo que llevó a Houlahan a decirle a Biden que tenía encuestas y que eso es lo que estaba viendo. La interacción dejó a muchos de los presentes frustrados y abatidos porque estaban convencidos no solo de que el presidente estaba atrincherado, sino de que no estaba recibiendo información válida de su estrecho grupo de asesores.

