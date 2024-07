Miles de venezolanos en el exterior no podrán votar en las elecciones presidenciales

(CNN Español) — “Yo lamentablemente no puedo votar porque no me pude inscribir aquí, uno de los requisitos era tener la residencia permanente y yo aún soy residente temporal”, dijo Andreína Machado, venezolana y asesora de imagen en la Ciudad de México con relación a los requisitos para el Registro Electoral de venezolanos en el exterior.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.