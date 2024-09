El voto latino: la creciente influencia de los hispanos en las elecciones presidenciales de EE.UU.

“En realidad, si una persona está viviendo en un estado que no es clave, no hay mucha atención de los candidatos y entonces no hay mucho interés en la elección”, dijo López.

Esos estados, según López, no son claves para esta elección. “Y entonces los candidatos no pasan mucho tiempo ahí y no están hablando mucho con los latinos u otras personas”, explicó. Esto ocasiona, según su criterio, un desinterés por una parte de la población hispana habilitada para votar que se ve reflejado en la baja participación de este grupo el día de la elección.

