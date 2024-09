La atleta olímpica viral Raygun es la número uno del mundo en el ranking de breakdance, según el organismo rector del deporte

“Sabía que me iban a ganar y sabía que la gente no iba a entender mi estilo ni lo que iba a hacer”, dijo en una entrevista con el programa de actualidad australiano The Project. “Las probabilidades estaban en mi contra, eso es seguro”.

