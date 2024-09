¿Quién es Miguel Ángel Yunes Márquez, el senador de la oposición mexicana que votó a favor de la polémica reforma judicial?

“No seré trofeo de Morena, me seguiré defendiendo con los instrumentos que me da la ley. Nunca me he doblado ante nadie, esta persecución me dará la gran oportunidad de dar un ejemplo de valor y dignidad frente al poder”, aseguró.

