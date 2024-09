CNN verifica: Trump cuenta dos historias falsas sobre Oprah Winfrey, incluida una que ha repetido durante 11 años

En un mitin de campaña en Carolina del Norte el sábado por la mañana, Trump dijo: “¿Y Oprah no le preguntó sobre su tiempo en McDonald’s? Ella simplemente no quiso responder a esa pregunta. “No quiero hablar de eso”, dijo Oprah, “trabajas en McDonald’s, eso es genial”. Ya sabes, Oprah no escuchó el resultado final; nunca trabajó allí. Así que Kamala simplemente se escondió debajo del escritorio, junto con todas las demás respuestas que dio”.

La última semana del programa contó con un homenaje a Winfrey en un estadio repleto de estrellas (entre ellas, Michael Jordan, Will Smith, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Tom Cruise, Tom Hanks y Beyoncé, pero no Trump) y apariciones de invitados memorables no relacionados con el mundo del espectáculo de episodios anteriores. El último episodio estuvo protagonizado solo por Winfrey.

