Trump dice que Zelensky “nunca debió haber dejado que esa guerra comenzara” y trata de culpar al líder ucraniano por la invasión de Putin

“Creo que Zelensky es uno de los mejores vendedores que he visto. Cada vez que viene, le damos US$ 100.000 millones”, dijo Trump en el Podcast PBD. “¿Quién más recibió esa cantidad de dinero en la historia? Nunca lo ha habido. Y eso no significa que no quiera ayudarlo porque me siento muy mal por esa gente. Pero nunca debió haber dejado que esa guerra comenzara. Esa guerra es una pérdida”.

