Conclusiones del foro de CNN con la vicepresidenta Kamala Harris

Harris dijo que no quiere prohibir el fracking y que no ha intentado hacerlo como vicepresidenta, mientras reiteraba que sus “valores” en cuanto a abordar el cambio climático no han cambiado. Y cuando Cooper le preguntó directamente si cree que el fracking es malo para el medio ambiente, Harris evitó la pregunta.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.