El próximo fiscal de distrito del condado de Los Ángeles podría solicitar retrasar la nueva sentencia de los hermanos Menéndez

En sus dos juicios de alto perfil, los hermanos no negaron haber matado a sus padres, pero argumentaron que no deberían ser condenados porque actuaron en defensa propia después de soportar una vida de abuso físico y sexual por parte de su padre. El primer juicio, uno de los primeros casos en ser televisados, terminó en un juicio nulo después de que el jurado no lograra un veredicto sobre los cargos. En su segundo juicio, gran parte de la evidencia de la defensa sobre el abuso sexual fue excluida, y los hermanos fueron declarados culpables y sentenciados a cadena perpetua.

