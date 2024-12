ANÁLISIS | Trump pide abolir el techo de la deuda. ¿Qué es y qué está pasando ahora?

“Mi opinión sobre el techo de la deuda no depende en absoluto de qué partido está en el poder”, me dijo Kelton en un correo electrónico el jueves, argumentando que a los legisladores demócratas que no estaban de acuerdo cuando ella dijo que Trump tiene razón sobre el techo de la deuda podría gustarles la idea de mantener el techo de la deuda como su propia pieza de apalancamiento en el próximo debate sobre los recortes de impuestos.

Esos déficits, que financian guerras, autopistas y muchas otras cosas, se han ido acumulando a lo largo de los últimos cien años hasta el punto de que el gobierno federal ha vendido deuda e intereses por valor de más de US$ 36 billones a sí mismo, a otras instituciones nacionales y a gobiernos extranjeros. El impago de esa deuda dejaría en la estacada a los acreedores del Gobierno, incluido el fondo fiduciario de la Seguridad Social y tal vez su proveedor de 401k, y pondría en peligro la economía estadounidense. No es de extrañar que Trump no quiera tener que enfrentarse a ello.

