Trump dice que “no confía” en que se mantenga el alto el fuego en Gaza

No está claro qué opina Trump sobre ese esfuerzo, pero cuando el lunes le preguntaron quién debería gobernar Gaza , Trump dijo que “ciertamente no se puede tener a la gente que estaba allí”, aparentemente refiriéndose a Hamas. “La mayoría de ellos están muertos, por cierto, ¿no? La mayoría están muertos. Pero no lo dirigieron exactamente bien. Lo dirigieron de manera brutal y mala. Así que no se puede tener eso”.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.