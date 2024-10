Biden anunciará más de US$ 600 millones para la resiliencia de la red eléctrica durante la visita para evaluar los daños del huracán Milton

Los US$ 612 millones en financiación que Biden tiene previsto anunciar, que se produce en un momento en el que casi 1,5 millones de clientes sufren cortes de energía, incluyen US$ 94 millones para proyectos específicamente en Florida, dijo un funcionario de la Casa Blanca, con US$ 47 millones destinados a Gainesville Regional Utilities y US$ 47 millones para Switched Source para asociarse con Florida Power and Light.

