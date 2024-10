Las pérdidas de hasta US$ 34.000 millones del huracán Milton podrían convertirlo en una de las tormentas más costosas de la historia de Estados Unidos

El extremo inferior de la estimación de pérdidas aseguradas de CoreLogic sería de US$ 17.000 millones, con US$ 13.000 millones de daños por viento cubiertos por seguros de propietarios y empresas y US$ 4.000 millones de pérdidas por inundaciones aseguradas.

(CNN) — Las pérdidas causadas por el huracán Milton podrían alcanzar los US$ 34.000 millones, según una estimación preliminar de los daños causados ​​por las inundaciones y los vientos de la firma de investigación CoreLogic, de los cuales entre US$ 4.000 y 6.000 corresponden a daños por inundaciones no asegurados.

